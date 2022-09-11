«Квартал» Зеленського згадав про обстріляну автівку Шефіра. Деталі судового рішення

Нацполіція веде розслідування за фактами обстрілу автомобіля першого помічника президента

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвоката про скасування арешту автомобіля Audi А8L, що належить ТОВ «Квартал 95» – фірмі, співласником якої є перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

У клопотанні від 22 серпня адвокат переконував суд, що відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення у кримінальному провадженні, де потерпілим проходить Сергій Шефір.

Автівку Audi А8L визнано речовим доказом у справі про замах на Сергія Шефіра фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що 22 вересня 2021 року близько 10 години ранку неподалік від села Лісники Київської області було обстріляно машину Audi А8L першого помічника президента Сергія Шефіра. За даними слідчих, по автомобілю Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів, було поранено водія.

До суду не прибув прокурор, але направив заперечення. Наголосив, що потреба в застосуванні арешту не відпала.

Як з’ясував суд, автомобіль Audi А8L належить ТОВ «Квартал 95». За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, до січня 2019 року одним із п’яти співвласників фірми був теперішній президент Володимир Зеленський.

У вересні 2021 року вказану автівку визнано речовим доказом у справі про замах на Сергія Шефіра. 1 жовтня 2021 суд арештував Audi А8L і чотири предмети, зовні схожих на оболонку кулі.

«Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба. Заявником в клопотанні жодним чином не спростовано доводи наведені в ухвалі слідчого судді про арешт майна, як і не долучено доказів, які б могли переконати вільного спостерігача у доводах викладених у клопотанні», – наголосив Печерський райсуд в ухвалі 2 вересня.

Додамо, що наразі досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції.

Нагадаємо, що Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

Сам Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

В Офісі президента заявили, що напад на Сергія Шефіра – це «демонстрація протидії політиці, яку направлено на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів».