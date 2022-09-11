Президент США схиляв Зеленського до переговорів із Путіним – ЗМІ

Зеленський заявив, що домовлятися з Росією зараз немає сенсу

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Про це пише «Європейська правда».

Як ідеться у матеріалі видання, під час форуму Yalta European Strategy, що відбувся у Києві, президент України Володимир Зеленський дав відповідь на пропозицію Байдена.

Ще у своїй вступній промові президент несподівано почав емоційно звертатися не до зали, а до когось уявного, кого у залі немає – не називаючи імені чи країни.

«Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася», – сказав Зеленський.

Зеленський повторив, що домовлятися з Росією зараз немає сенсу, бо вона порушить будь-які домовленості.

«Ми (як і раніше) хочемо закінчити війну. Але все змінилося. Суспільство не хоче говорити з терористами. А ми спілкуємося навіть не з терористами. З терористами можна говорити хоч якось – якщо вони чогось вимагають. А з росіянами не можна домовлятися, не ясно, чи вони щось виконають. Ми вважаємо, що не виконають», – пояснив президент.

«Нерукоподавані товаріщі», – додав він.

Попри показове обурення і звернення до неназваної держави-партнера, згодом – на сесії запитань та відповідей – президент все ж припустив, що одного дня переговори з Росією стануть можливими.

Але водночас Зеленський висунув передумови для цього. І хоча вони звучали розмито, все одно можна стверджувати, що Росія зараз гранично далека від цього. Цей список більше нагадував умови, виставлені для того, щоби їх не виконати.

Зокрема, мовляв, Росія має, почати визнавати свої злочини, вчинені в Україні. А ще – піти з окупованих територій. "Їм треба змінити нинішній статус, стати «просто» нашим ворогом. І вони мають відійти з захоплених земель», – сказав Зеленський. Після цього він додав нову вимогу: Москва має визнати, що так звані «Л/ДНР» та Крим – окуповані. «Якщо вони не готові визнати навіть окупацію території нашої держави, то діалогу не буде», – дещо розмито пояснив Зеленський.

«Наразі видається, що цей сигнал був не у вигляді ультиматуму чи вимоги, а як рекомендація. Про те, що реального тиску на Київ наразі немає, свідчить також виступ на YES Вікторії Нуланд, яка також була у Києві разом з Блінкеном. Вона лише м’яко сказала, що «усі війни закінчуються мирними угодами», та підкреслила, що час переговорів з РФ обиратиме сама Україна», – ідеться у публікації «Української правди».

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Також кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.

Під час зустрічі Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в області безпеки України, зазначивши, що «президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної незалежної України».

Також державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що погроза президента РФ Володимира Путіна припинити дію «зернової угоди» глибоко розчарує країни, які отримують продовольство від України.

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