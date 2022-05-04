Священник вийшов з Московського патріархату і вимагає трибуналу на патріархом Кирилом

На Кирила чекає Суд Божий, а він набагато страшніший

Очільник РПЦ, патріарх Московський Кирило не уникне суду, яким би він не був. Про це священник Леонід Бачинський розповів у інтерв’ю «Главкому».

Отець Леонід зазначив: «Народ України хоче, щоб відбувся земний церковний трибунал над патріархом Кирилом». Українці, за словами священнослужителя, вимагають такого суду через велику кількість смертей, спровокований в тому числі й ідеологією Кирила та його благословенням на убивство жителів України.

«Його покарання нехай визначає суд», – зазначив Леонід Бачинський, додавши: «Ми точно знаємо, що Кирила ще чекає Суд Божий, а він набагато страшніший».

Нагадаємо, що Священник УПЦ МП Андрій (Пінчук) із села Волоське, що на Дніпропетровщині, ініціював збір підписів під зверненням, яке засуджує керівника Російської православної церкви Кирила за його підтримку російської агресії проти України.

Під зверненням підписалося уже більше 400 священнослужителів.

Ініціативна група вирішила звернутися із цим зверненням до Пентархії, так званого Суду п’ятих древніх православних церков. Отець Андрій нагадав, що 1666 року Пентархія уже засудила російського патріарха Никона, позбавивши його не тільки патріаршого престолу, а й навіть єпископського сану.

Додамо, що Україна, не чекаючи ні суду Пентархії, ні Суду Божого, уже готує санкції проти патріарха Кіріла та інших представників РПЦ.