Путінська церква ухвалила «тривожне» рішення. Кирило відчув, що пахне смаленим?

Кремлівська церква вже друге перенесення Архієрейський Собор, який спочатку передбачалося провести у листопаді минулого року

РПЦ скасувала архієрейський собор, призначений аж на кінець травня. Ніякої перемоги в Україні не буде?

Архієрейський собор Російської православної церкви, який мав відбутися 26-29 травня цього року, скасовано. Захід, за офіційною версію РПЦ, буде перенесений не визначний точно строк. Причина – повномасштабна війна, яку з благословення Кирила веде Путін в Україні. Рішенні про скасування Собору в кінці травня ухвалив Священний Синод РПЦ. Засідання пройшло в неділю за допомогою засобів віддаленого зв'язку, повідомляють російські ЗМІ.

«У зв'язку з тим, що міжнародна ситуація ускладнює прибуття до Москви багатьох членів Архієрейського Собору, перенести терміни його проведення на осінній або зимовий період 2022 року», – йдеться в опублікованому на сайті РПЦ журналі Синоду.

Питання про терміни Архієрейського Собору буде обговорено на літньому засіданні Священного Синоду.

До слова, кремлівська церква вже друге переносить Архієрейський Собор, який спочатку передбачалося провести у листопаді минулого року. Тоді високі церковні збори не змогли відбутися через обмежувальні заходи, викликані пандемією корона вірусу

Одним із головних питань порядку денного майбутнього Собору має стати остаточне визначення позиції Церкви щодо справжності знайдених під Єкатеринбургом царських останків.

Нагадаємо, священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.