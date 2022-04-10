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    Патріарх Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна

    Патріарх РПЦ фактично агітує росіян вступати до лав російської армії, щоб воювати з українцями - Патріарх Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна
    Патріарх РПЦ фактично агітує росіян вступати до лав російської армії, щоб воювати з українцями
    фото з відкритих джерел

    Патріарх РПЦ також почав залякувати свою паству байками про ворогів

    Аби заохотити росіян мобілізуватися до армії РФ та їхати воювати в Україну, патріарх Кирило виступив із пропагандистською промовою. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    Кирило закликав свою паству згуртуватися навколо чинної влади.

    У його промові також прозвучала фраза про смиренність та готовність служити навіть, якщо для цього потрібно буде накласти головою.

    Крім цього, Кирило знову використав пропагандистську риторику та почав залякувати росіян міфічними ворогами. Мовляв, Росії загрожують вороги як зовнішні, так і внутрішні.

    Нагадаємо, раніше патріарх Кирило вже відзначився новими шокуючими заявами про місію порятунку на території Русі.

    Очільник РПЦ на початку війни благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців

    Теги: росія війна РПЦ
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    Патріарх Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна