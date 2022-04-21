Гундяєва може покарати суд, який 400 років тому знищив російського патріарха

Російський патріарх Кирило може повторити долю свого попередника Никона, якого у 17 столітті відправили ченцем у монастир

Священник УПЦ МП зібрав уже більше 400 підписів під зверненням про засудження патріарха Кирила

Очільник РПЦ Кирило може бути засуджений унікальним судом, який майже пів тисячоліття тому покарав іншого російського патріарха. Про це отець Андрій Пінчук заявив у інтерв’ю «Лівому берегу».

Священник УПЦ МП із села Волоське, що на Дніпропетровщині, ініціював збір підписів під зверненням, яке засуджує керівника Російської православної церкви Кирила за його підтримку російської агресії проти України.

На цей момент зібрано уже 430 підписів представників української філії РПЦ. За словами отця Андрія, частина священників згодом скасувала свої підписи під зверненням через тиск церковного керівництва. Тиск на підписантів, пояснив Андрій Пінчук, чиниться у Криворізькій та Полтавській єпархії.

Щодо можливого засудження Кирила, то, як пояснив священник, це можуть зробити три інстанції. Першою є Архієрейський собор РПЦ, але Гундяєв не скликав його уже кілька років. На думку отця Андрія, «Кирило просто боїться його збирати».

Другий варіант – це Вселенський собор. Але він, зазначив Андрій Пінчук, не збирався уже більше тисячі років.

Тому автори заяви про засудження патріарха Кирила вирішили звернутися до третьої інстанції – суду Пентархії. Це очільники п’яти стародавніх православних церков, патріархи Константинопольський, Єрусалимський, Александрійський, Антіохійський і Кіпрський. Він також збирається нечасто, але в історії Пентархії є випадок засудження російського патріарха.

«Був уже історичний прецедент, коли суд древніх патріархів, який проводився в Москві, позбавив патріарха Никона у 1666 році не тільки патріаршого престолу, а й єпископського сану», – нагадав священник УПЦ МП. Отець Андрій додав, що після того суду російський патріарх Никон був відправлений у монастир на каяття як простий чернець.

Нагадаємо, що позицію патріарха РПЦ Кирила, який благословив російські війська на окупаційну війну проти України, розкритикував навіть керівник Грузинської православної церкви,зазвичай досить лояльної до своїх російських колег.

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