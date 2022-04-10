Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)

Також росіяни зруйнували статуї у духовній семінарії

У Київській області російські військові розгромили семінарію та спалили примірники Біблії. Про це повідомив радний міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Зокрема, у Ворзелі окупанти пограбували та пошкодили духовну семінарію. Вони зламали меблі й розбили статуї, які зображали персонажів зі Святого Письма.

У Ірпені російські військові влаштували акт вандалізму та спалили сотні примірників Біблії. Книги просто винесли просто неба й підпалили. Деякі примірники не встигли згоріти у вогні й залишилися лежати на землі.

Також українські військові та правоохоронці вже неодноразово повідомляли про те, що окупанти навмисно руйнують релігійні споруди: запускають у них ракети та гатять із танків.

Крім цього, наразі відомо про кілька випадків, коли військові РФ катували та вбивали українців просто в будівлях церков.

Нагадаємо, Росія продовжує використовувати релігію для виправдання війни з Україною.

У неділю, 10 квітня, патріарх РПЦ Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна.