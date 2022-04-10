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    Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)

    Російські військові почали палити на вогнищі релігійні книги - Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)
    Російські військові почали палити на вогнищі релігійні книги
    фото з відкритих джерел

    Також росіяни зруйнували статуї у духовній семінарії

    У Київській області російські військові розгромили семінарію та спалили примірники Біблії. Про це повідомив радний міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

    Зокрема, у Ворзелі окупанти пограбували та пошкодили духовну семінарію. Вони зламали меблі й розбили статуї, які зображали персонажів зі Святого Письма.

    У Ірпені російські військові влаштували акт вандалізму та спалили сотні примірників Біблії. Книги просто винесли просто неба й підпалили. Деякі примірники не встигли згоріти у вогні й залишилися лежати на землі.

    Також українські військові та правоохоронці вже неодноразово повідомляли про те, що окупанти навмисно руйнують релігійні споруди: запускають у них ракети та гатять із танків.

    Крім цього, наразі відомо про кілька випадків, коли військові РФ катували та вбивали українців просто в будівлях церков.

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    Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)
    Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)
    Антон Геращенко

    Нагадаємо, Росія продовжує використовувати релігію для виправдання війни з Україною.

    У неділю, 10 квітня, патріарх РПЦ Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна.

    Теги: росія окупанти церква книги війна Київщина
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    Кирило благословив. На Київщині окупанти спалили священні книги (фото)