«Такого 1 Вересня ще ніколи не було». Перша леді звернулась до дітей

Перша леді побажала учням успішного навчального року та подякувала ЗСУ

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до українських школярів у перший день нового навчального року та подякувала українським захисникам завдяки яким частина шкіл працює в офлайн режимі.

«Коли діти вчаться, наша країна перемагає. Вона сильнішає знаннями та мріями. Тож я вітаю всіх нас із початком нового навчального року. Не лише дітей, батьків та освітян. Це свято важливе для всіх українців, адже українського Першого дзвоника могло б не бути. Української школи, у якій вивчають Лесю й Франка. Уроків рідної мови та рідного краю. Могло б не бути історії України. Принаймні так нам погрожували в лютому… А сьогодні ми відзначаємо українське 1 Вересня», – заявила Зеленська.

Перша леді побажала учням успішного навчального року та подякувала ЗСУ. «Я вдячна нашим захисникам, завдяки яким – нехай у частині шкіл – цей дзвоник пролунає наживо. Спасибі вчителям, які ведуть уроки онлайн і у сховищах. Успішного нам навчального року попри все. Повертайтеся до навчання, любі діти. Поки ми повертатимемо вам нормальне життя», – наголосила Зеленська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Раніше, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога.

Також гурт «Танок на майдані Конго» разом з дитячим психологом Світланою Ройз записали пісню-практикум «Крокуй до укриття!», щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен.