Техніку з каналів Медведчука конфіскували на потреби армії, – ЗМІ

Формальним власником компанії є народний депутат Нестор Шуфрич, який був членом фракції «Опозиційна платформа — За життя»

Техніку та інше майно компанії «Медіахолдинг Новини», яка виробляла контент для телеканалів «Перший незалежний» і «Ukrlive», конфіскували «для потреб військової адміністрації».

Про це «Детектор медіа» дізнався від джерела, близького до керівництва компанії. З міркувань безпеки джерело наполягає на анонімності. Яка саме військова адміністрація, коли саме та на підставі чого конфіскували це майно, з’ясувати поки що не вдалося.

Також відомо, що працівникам компанії залишились винні зарплатню за січень і лютий 2022-го року. Ці гроші їм нібито обіцяють виплатити, повідомляє джерело.

Формальним власником компанії є народний депутат Нестор Шуфрич, який був членом фракції «Опозиційна платформа — За життя» до її ліквідації. Телеканали «Ukrlive» і «Перший незалежний» вважали близькими до Віктора Медведчука. Сам тогочасний голова політради ОПЗЖ не заперечував цього формулювання. В кінці 2021 року щодо цих каналів запровадили санкції. Нестор Шуфрич висловлював намір купувати нові канали замість заблокованих. Зараз нардеп перебуває в Україні й не коментує ситуацію зі своїми медіаактивами.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну ютуб-канали «Ukrlive» і «Перший незалежний» почали транслювати спільний ефір. У ньому проросійські політики висловлювались за капітуляцію і поступки Росії. 2 березня канали видалили свій архів та почали транслювати в ефірі патріотичне відео, але згодом і самі ютуб-канали були видалені.

Тим часом відомий російський блогер Ян Топлес спробував просвітити своїх громадян на тему пропаганди.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube видалив понад 70 000 відеороликів та 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні.

Зазначається, що контент видаляли за порушення правил платформи. Йдеться зокрема про відео, у яких війну в Україні називали «визвольною місією».