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    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував

    СБУ опублікувала відео свідчень кума Путіна - Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    СБУ опублікувала відео свідчень кума Путіна
    фото: СБУ

    Свідчення Медведчука проти Порошенка не відповідають дійсності – адвокат

    Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав свідчення проти народного депутата та п’ятого президента Петра Порошенко у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Відповідну інформацію оприлюднив пресцентр СБУ.

    Як стверджує Медведчук, Порошенко начебто звернувся до нього з проханням надати контакти з керівництвом Росії та забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

    «Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – сказав він.

    За словами Медведчука, питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента Порошенка. Нібито за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. Водночас з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

    Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків.

    «У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив затриманий.

    Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

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    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував
    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував

    Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі «Суспільному» заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності.

    «На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає», – наголосив він.

    На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

    «Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд», – підсумував адвокат.

    У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

    Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

    Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук прокуратура СБУ суд вугілля адвокат
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    Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував