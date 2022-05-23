Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував

Свідчення Медведчука проти Порошенка не відповідають дійсності – адвокат

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав свідчення проти народного депутата та п’ятого президента Петра Порошенко у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Відповідну інформацію оприлюднив пресцентр СБУ.

Як стверджує Медведчук, Порошенко начебто звернувся до нього з проханням надати контакти з керівництвом Росії та забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – сказав він.

За словами Медведчука, питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента Порошенка. Нібито за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. Водночас з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив затриманий.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі «Суспільному» заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності.

«На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає», – наголосив він.

На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

«Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд», – підсумував адвокат.

У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.



Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.