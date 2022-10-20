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«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
Митрополит Роменський і Буринський Іосиф отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
фото: кадр відео

Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача – цього разу з Роменської єпархії

Очільник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником  Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова. Про це йдеться у указі митрополита Онуфрія від 17 жовтня, який в Фейсбуці опублікував священник УПЦ Андрій Пінчук. 

«Визначенням Нашим від 17 жовтня 2022 року, Ви призначаєтеся тимчасово керуючим Роменською Єпархією Української православної церкви», – йдеться в документі.

«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом фото 1
фото: facebook/Андрій Пінчук


 

Зазначимо, що Роменська єпархія об'єднує приходи і монастирі на території Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського, Роменського районів Сумської області. З 2013 року нею керував Роменський і Буринський Іосиф (Масленников). Як підтвердили «Главкому»  джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджують регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

Так, раніше Андрій Пінчук з посиланням на відео з російських ЗМІ писав про те, що Масленніков брав участь 25 вересня у богослужінні у місті Верхотур’я Свердловської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митрополит Ізюмський та Куп'янський Московської церкви Єлисей Іванов втік до Росії після деокупації Харківської області. Перебуваючи в РФ, священнослужитель продовжує робити публічні заяви на підтримку країни-агресора та патріарха Кирила. Так, у своєму останньому зверненні, опублікованому на сайті Ізюмської єпархії, Єлисей заявив, що «щиро віруюча людина не повинна боятися смерті».

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Теги: церква Російська православна церква в Україні паспорт скандал єпархія священник відео

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