«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом

Митрополит Роменський і Буринський Іосиф отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ

Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача – цього разу з Роменської єпархії

Очільник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова. Про це йдеться у указі митрополита Онуфрія від 17 жовтня, який в Фейсбуці опублікував священник УПЦ Андрій Пінчук.

«Визначенням Нашим від 17 жовтня 2022 року, Ви призначаєтеся тимчасово керуючим Роменською Єпархією Української православної церкви», – йдеться в документі.

фото: facebook/Андрій Пінчук





Зазначимо, що Роменська єпархія об'єднує приходи і монастирі на території Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського, Роменського районів Сумської області. З 2013 року нею керував Роменський і Буринський Іосиф (Масленников). Як підтвердили «Главкому» джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджують регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

Так, раніше Андрій Пінчук з посиланням на відео з російських ЗМІ писав про те, що Масленніков брав участь 25 вересня у богослужінні у місті Верхотур’я Свердловської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що митрополит Ізюмський та Куп'янський Московської церкви Єлисей Іванов втік до Росії після деокупації Харківської області. Перебуваючи в РФ, священнослужитель продовжує робити публічні заяви на підтримку країни-агресора та патріарха Кирила. Так, у своєму останньому зверненні, опублікованому на сайті Ізюмської єпархії, Єлисей заявив, що «щиро віруюча людина не повинна боятися смерті».