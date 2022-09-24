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Керівник Ізюмської єпархії Московської церкви втік до Росії і заговорив про смерть

Надія Карбунар
glavcom.ua
Керівник Ізюмської єпархії Московської церкви втік до Росії і заговорив про смерть
Після тимчасової окупації Ізюма митрополит Єлисей приєднався до рашистів
фото: newsroom.kh.ua

Перебуваючи в РФ, священнослужитель продовжує робити публічні заяви на підтримку країни-агресора

Митрополит Ізюмський та Куп'янський Московської церкви Єлисей Іванов втік до Росії після деокупації Харківської області. Про це повідомили Newsroom джерела у правоохоронних органах.

Перебуваючи в РФ, священнослужитель продовжує робити публічні заяви на підтримку країни-агресора та патріарха Кирила. Так, у своєму останньому зверненні, опублікованому на сайті Ізюмської єпархії, Єлисей заявив, що «щиро віруюча людина не повинна боятися смерті».

Керівник Ізюмської єпархії Московської церкви втік до Росії і заговорив про смерть фото 1

«Не бійтеся ж, люди і воїни, смерті, йдіть сміливо виконувати свій благочестивий обов'язок перед державою та її керівниками, будьте впевнені у ваших помислах та цілях. Питання честі та совісті, які можуть виникнути перед вами, відкладіть на потім, їхній час ще настане», – закликав Єлисей росіян.

Нагадаємо, після тимчасової окупації Ізюма митрополит Єлисей приєднався до рашистів і заявив про свою підтримку патріарху московському Кирилу.

Напередодні у Чернівецькій області приблизно тисяча вірян пройшлася хресною ходою до монастиря Московської церкви в селі Бояни. 

Нагадаємо, 22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом.

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Теги: смерть

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