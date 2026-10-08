Головна Країна Політика
search button user button menu button

Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів
19 березня 2022 року Зеленський увів в дію рішення РНБО про єдину інформполітику в умовах воєнного стану
фото: glavcom.ua

Сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 712,99 млн грн

ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Кабміну 6 жовтня уклало три угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону «Єдині новини #UAразом» до кінця року на 75,02 млн грн. Ще одну угоду на 25 млн грн планують укласти найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

У квітні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону «Єдині новини #UAразом» у 2026 році на 637,96 млн грн. Тепер трьом із них дозамовили послуги на жовтень-грудень на 75,02 млн грн, а угода з ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1», судячи з планів закупівель, очікується. Вартість нових договорів становить 25 млн грн.

Усередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться. Вони не змінились порівняно з первинними угодами.

За даними журналістів, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 712,99 млн грн.

Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів фото 1
Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів фото 2

Зауважимо, що у вересні уряд вирішив відкласти частину державних видатків через складну ситуацію з фінансами та затримку запланованого міжнародного фінансування. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об’єкти благоустрою – парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.

Читайте також:

Теги: Кабмін гроші національний телемарафон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Сергій Корецький призначив трьох позаштатних радників
Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів Кадри
25 вересня, 11:15
Як убезпечити підлітків у геймінгу: Федерація кіберспорту долучилась до кампанії Дія.Освіта
Як убезпечити підлітків у геймінгу: Федерація кіберспорту долучилась до кампанії Дія.Освіта
10 вересня, 18:05
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
16 вересня, 05:50
Кропиву позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня
Кропиву позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня
18 вересня, 21:22
Астрологічний прогноз на 19 вересня 2026 року
Козерогам – більше відповідальності, Стрільцям – час змінити плани: найавторитетніший гороскоп на 19 вересня 2026 року
18 вересня, 15:00
За словами Єрмоличева, при формуванні бюджету уряд намагався забезпечити мінімальні потреби судової системи
Судді отримають набагато більші виплати: уряд переглянув держбюджет
24 вересня, 15:10

Політика

Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США
Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США
Україна та США обговорюють припинення вогню: деталі від Зеленського
Україна та США обговорюють припинення вогню: деталі від Зеленського
Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів
Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів
Уряд призначив держсекретарем Міноборони Зоряну Стецюк: досьє
Уряд призначив держсекретарем Міноборони Зоряну Стецюк: досьє
Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації – Зеленський
Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації – Зеленський
Новий посол Ізраїлю розказав, як його родина відреагувала на відрядження до України, охопленої війною
Новий посол Ізраїлю розказав, як його родина відреагувала на відрядження до України, охопленої війною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
97K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
76K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua