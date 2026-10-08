Телемарафон отримає ще 100 млн грн попри економію бюджетних коштів

19 березня 2022 року Зеленський увів в дію рішення РНБО про єдину інформполітику в умовах воєнного стану

Сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 712,99 млн грн

ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Кабміну 6 жовтня уклало три угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону «Єдині новини #UAразом» до кінця року на 75,02 млн грн. Ще одну угоду на 25 млн грн планують укласти найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

У квітні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону «Єдині новини #UAразом» у 2026 році на 637,96 млн грн. Тепер трьом із них дозамовили послуги на жовтень-грудень на 75,02 млн грн, а угода з ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1», судячи з планів закупівель, очікується. Вартість нових договорів становить 25 млн грн.

Усередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться. Вони не змінились порівняно з первинними угодами.

За даними журналістів, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 712,99 млн грн.

Зауважимо, що у вересні уряд вирішив відкласти частину державних видатків через складну ситуацію з фінансами та затримку запланованого міжнародного фінансування. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об’єкти благоустрою – парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.