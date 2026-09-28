Складна ситуація з фінансами. Прем'єр пояснив, на чому економитиме держава

У пріоритеті залишаться оборона, пенсії, соціальні виплати та зарплати бюджетникам

Уряд вирішив відкласти частину державних видатків через складну ситуацію з фінансами та затримку запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра.

За його словами, частина коштів від міжнародних партнерів поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань.

За таких умов першочергово фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Раніше Кабмін уже оголошував режим жорсткої економії бюджетних коштів, не пов'язаних із потребами оборони.

Водночас частину видатків вирішили відкласти. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об’єкти благоустрою – парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.

«Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі», – заявив прем’єр.

Органи місцевого самоврядування також закликали переглянути пріоритети у власних бюджетах та обмежити витрати, які наразі можна відкласти. Уряд натомість продовжує працювати над виконанням зобов'язань перед міжнародними партнерами, від яких залежить надходження запланованого фінансування. До цієї роботи також залучена Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомляв, що Україні необхідно знайти додаткові $27 млрд для потреб Сил оборони. Частину цієї суми планують забезпечити за рахунок перерозподілу коштів усередині чинних бюджетних програм, а також завдяки підтримці ЄС та інших міжнародних партнерів.