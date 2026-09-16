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США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 16 вересня 2026 року

Ніч на 16 вересня принесла дві резонансні новини: Палата представників США розблокувала голосування щодо «пекельних санкцій» проти Росії, а Зеленський розповів про чергову спробу РФ збити його літак. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 вересня.

«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування

Американська Палата представників розблокувала голосування щодо санкційного законопроєкту проти Росії, відомого як «пекельні санкції». Документ передбачає найжорсткіші обмеження проти Москви за весь час повномасштабної війни – зокрема вторинні санкції проти країн, що торгують із РФ.

США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня фото 1

Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак

Президент України розкрив деталі чергової спроби Росії збити його літак під час перельоту. За словами Зеленського, це вже не перший подібний інцидент – РФ цілеспрямовано відстежує маршрути його переміщень.

США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня фото 2

Україна готує бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки

Прем'єр-міністр розкрив пріоритети державного бюджету на 2027 рік – головний акцент на обороні та відновленні країни.

США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня фото 3

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Теги: Держбюджет США Володимир Зеленський обмеження літак гроші бюджет санкції міністр

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