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Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест головних новин дня 18 вересня 2026 року

Росія атакувала Київщину, Запоріжжя та Дніпро, ЄС виділив Україні €3,3 млрд на ракети й дрони, у Буковелі стартував саміт «Карпатської вісімки», а Верховна Рада скасувала годину запитань до уряду.

«Главком» зібрав головні події дня 18 вересня.

Посаду головного фігуранта операції «Карфаген» Кропиви ліквідовано

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 1
фото: «Радіо свобода»

В Офісі генерального прокурора ліквідували посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Сергій Кропива – фігурант антикорупційної операції «Карфаген». Це «Главкому» підтвердила речниця Офісу генерального прокурора України Мар'яна Гайовська.

Сили оборони знищили ракетну установку, якою Росія обстрілювала Київ

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 2
фото: Fire Point

Сили оборони України 17 вересня знищили російську пускову установку комплексу С-400, яку Росія використовувала для ударів по Києву. За її даними, російську установку уразили дронами FP-1 поблизу селища Порошино у Брянській області. У Fire Point зазначили, що росіяни модернізували цей ракетний комплекс для ударів по наземних цілях. За інформацією компанії, знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва.

У Буковелі стартував саміт «Карпатської вісімки»

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 3
фото: Володимир Зеленський/Telegram

В Івано-Франківській області розпочався установчий саміт нового формату «Карпатська вісімка». До нього входять Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Серед головних напрямів співпраці – безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад.

Рада скасувала годину запитань до уряду

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 4
фото: Верховна Рада (ілюстративне)

У Верховній Раді 18 вересня скасували традиційну годину запитань до уряду. Причиною стала поїздка прем'єр-міністра та частини Кабінету міністрів до Буковеля на саміт «Карпатської вісімки».

За словами народного депутата Ярослава Железняка, парламентарів про скасування засідання заздалегідь не повідомили. Наступне спілкування урядовців із депутатами попередньо заплановане на 12 жовтня.

Україна отримає нові можливості для закупівлі озброєння

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 5
фото: armyinform.com.ua

Європейське фінансування дозволить Україні спрямувати додаткові кошти на закупівлю ракет та безпілотників. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що новий транш має забезпечити першочергові оборонні потреби держави.

Путін передав російській компанії активи Auchan та Nestle

Кропива позбавлено посади та старт саміту «Карпатської вісімки»: головне за день 18 вересня фото 6
фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російської компанії активів французького ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestle. Під управління також перейшли активи FM Logistics, Bati Logistics та колишнього Leroy Merlin.

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Теги: Кабмін обстріл Буковель війна Україна

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