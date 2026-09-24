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Судді отримають набагато більші виплати: уряд переглянув держбюджет

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Судді отримають набагато більші виплати: уряд переглянув держбюджет
За словами Єрмоличева, при формуванні бюджету уряд намагався забезпечити мінімальні потреби судової системи
фото: depositphotos

За словами урядовця, із загальної суми збільшення 7,2 млрд грн закладено на забезпечення суддівської винагороди

У проєкті державного бюджету передбачено збільшення загального фінансового ресурсу на судову систему на 10,8 млрд грн. Основну частину коштів спрямують на оплату праці суддів та працівників апаратів. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає «Главком».

За словами урядовця, із загальної суми збільшення 7,2 млрд грн закладено на забезпечення суддівської винагороди. Ще 3,5 млрд грн – на заробітні плати працівників судів, які не отримують суддівської винагороди.

Єрмоличев підкреслив, що під час підготовки проєкту кошторису Кабмін намагався перекрити базові потреби судової гілки влади. За його словами, при формуванні бюджету уряд намагався забезпечити мінімальні потреби судової системи.

Водночас під час обговорення народні депутати акцентували на іншій критичній проблемі галузі – хронічному невиконанні судових рішень, зокрема щодо соціальних та інших компенсаційних виплат українським громадянам за вердиктами судів. У відповідь Єрмоличев заявив, що держава поступово виконує такі рішення в межах наявного фінансового ресурсу.

За словами Єрмоличева, лише за рішеннями судів, які стосуються Пенсійного фонду, наразі залишається невиконаними рішень на 80–100 млрд грн. Водночас він застеріг, що називає цю суму орієнтовно.

За його словами, виконання судових рішень відбувається поступово, відповідно до законодавства та в межах наявного ресурсу. Він також зазначив, що окрему процедуру виконання таких рішень здійснює Державна казначейська служба, де існує відповідна черговість та реєстр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді. 

Наприкінці липня ЄС схвалив додаткові 8,3 млрд євро фінансування для України на 2026 рік, водночас доповнив перелік реформ, які Україна має виконати, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

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Теги: Кабмін суд судова система суддя

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