Терористів треба знешкоджувати: звернення Зеленського (відео)

Президент пообіцяв зробити поле бою ще боліснішим для ворога

Президент Володимир Зеленський. Про це глава держави сказав у своєму черговому відеозверненні.

Зеленський розповів, що зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи.

«Усі об’єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей», – заявив президент.

Він зазначив, що партнери прискорюють постачання ППО.

«Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ… Світ з нами. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. І я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Будь ласка, допомагайте один одному! Будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах! Вірте в себе, в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу!», – підкреслив Зеленський.

Президент закликав дотримуватисть правил безпеки і зважати на повітряну тривогу.

«З 84-х російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24-х російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських «шахідів». Тому дотримуйтесь правил безпеки і зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми – боремось. Я дякую нашим Повітряним Силам та підрозділам Сухопутних військ, що були задіяні сьогодні! Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо усе зруйноване. Вірте в себе, в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу! Слава Україні!», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.