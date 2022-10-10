Зеленський зідзвонився з прем’єром Нідерландів: про що говорили

Нідерланди допоможуть Україні у відновленні зруйнованої інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава української держави повідомив у соцмережах.

Сторони обговорили реакції світу на дії російський окупантів.

«Обговорили посилення оборонної підтримки нашої держави, координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури», – зазначив Зеленський.

Раніше повідмолялося, що громадяни Росії, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби в російській армії, «точно не будуть» відправлені назад.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.