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Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі
Сторони обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію
фото з відкритих джерел

Україна розраховує на лідерство Британії у прикритті нашого неба

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Про це глава української держави написав у соцмережах.

«Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

Теги: війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна Ліз Трасс

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