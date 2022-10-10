Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі

Україна розраховує на лідерство Британії у прикритті нашого неба

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Про це глава української держави написав у соцмережах.

«Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба», – йдеться в повідомленні.

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