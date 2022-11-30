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The New York Times: Зеленський запросив Маска в Україну

Людмила Яцюк
glavcom.ua
The New York Times: Зеленський запросив Маска в Україну
Зеленський: Такий візит може допомогти Маску зрозуміти ситуацію в Україні
Фото: скріншот з відео

Президент України зробив запрошення через відеозв’язок на саміті видання DealBook

Президент України Володимир Зеленський у середу запросив американського бізнесмена та голову Tesla Inc. Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами. Такий візит, переконаний глава держави,  може допомогти Маску зрозуміти ситуацію в Україні, перш ніж робити заяви про неї, написала The New York Times.

«Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити», – сказав Зеленський.

Проте, як повідомляє видання, під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв'язок.

«Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує», – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна відновить усе, що зруйнувала Росія, і ніколи не прийме порядків з Москви.

Раніше Маск анонсував Twitter 2.0 і розповів,  якою буде оновлена соцмережа.

Як ми повідомляли, Ілон Маск привів сина X A-Xii на надважливі перемовини. 

 

 

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