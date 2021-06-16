Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні

16 червня у Полтаві лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко взяла участь у мітингу проти відкриття ринку землі

«Національний рух аграріїв» може почати протести по всій країні

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що незабаром в Україні почнеться «національний рух аграріїв». Про це вона написала у Facebook за підсумками візиту до Полтави.

За словами Тимошенко багатотисячне народне віче в обласному центрі ухвалило звернення до президента Володимира Зеленського, в якому закликало його негайно провести референдум щодо продажу землі та до його проведення не вводити в дію вже ухвалені «земельні» закони.

«Впевнена, сьогоднішнє зібрання у Полтаві стане початком національного руху аграріїв, які вже почали гуртуватися задля захисту української сільськогосподарської землі. І «Батьківщина» їм у цьому неодмінно допоможе!», – заявила Тимошенко.

Вона також пообіцяла передати ухвалене учасниками віча звернення керівництву держави, а також зачитати його з трибуни Верховної Ради України.

Як відомо, у середу, 16 червня, поблизу Полтавської облдержадміністрації відбувся мітинг проти відкриття ринку землі. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко взяла участь у зібранні та виступила на сцені.

Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.