Запуск ринку землі: якою буде ціна паю з 1 липня

Тільки 5% власників хочуть продати свою землю

Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу розлучатися з паями. Про це розповів виконавчий директор агропромислової компанії Agricom Group Петро Мельник.

Експерт спрогнозував ціну гектара після 1 липня 2021 року, а також якою буде вартість оренди ділянки, пише ubr.ua.

З 1 липня викуповувати ділянки зможуть лише фізособи, в той час як юрособи, в тому числі аграрні холдинги, зможуть здійснювати операції з 2024 року.

Але до цього моменту вони можуть поступово домовлятися про покупку орендованих ними площ на «довірених» осіб – акціонерів, родичів, працівників компанії.

На думку опитаних експертів, агрохолдинги оберуть саме таку стратегію.

Однак, як пояснює Мельник, поки серед орендодавців розглядають можливість продати землю лише 3-5%. У той же час переконати більше число землевласників підвищенням цінової пропозиції до понад $2 тис. поки в агропідприємстві не готові.

На його думку, основна причина низького пропозиції – невідпрацьовані механізми і регламенти здійснення угод. З іншого, це зменшує і ринкову ціну гектара.

Земельний банк Agricom становить 28 тис. Га в Чернігівській, Житомирській та Луганській областях.

До слова, президент Зеленський переконує, що українська земля «не поїде на поїздах до інших країн».

Раніше українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

Також, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.