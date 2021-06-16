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    Економіка та фінанси

    Запуск ринку землі: якою буде ціна паю з 1 липня

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    Запуск ринку землі: якою буде ціна паю з 1 липня

    Тільки 5% власників хочуть продати свою землю

    Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу розлучатися з паями. Про це розповів виконавчий директор агропромислової компанії Agricom Group Петро Мельник.

    Експерт спрогнозував ціну гектара після 1 липня 2021 року, а також якою буде вартість оренди ділянки, пише ubr.ua.

    З 1 липня викуповувати ділянки зможуть лише фізособи, в той час як юрособи, в тому числі аграрні холдинги, зможуть здійснювати операції з 2024 року.

    Але до цього моменту вони можуть поступово домовлятися про покупку орендованих ними площ на «довірених» осіб – акціонерів, родичів, працівників компанії.

    На думку опитаних експертів, агрохолдинги оберуть саме таку стратегію.

    Однак, як пояснює Мельник, поки серед орендодавців розглядають можливість продати землю лише 3-5%. У той же час переконати більше число землевласників підвищенням цінової пропозиції до понад $2 тис. поки в агропідприємстві не готові.

    На його думку, основна причина низького пропозиції – невідпрацьовані механізми і регламенти здійснення угод. З іншого, це зменшує і ринкову ціну гектара.

    Земельний банк Agricom становить 28 тис. Га в Чернігівській, Житомирській та Луганській областях.

    До слова, президент Зеленський переконує, що українська земля «не поїде на поїздах до інших країн».

    Раніше українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

    Також, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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    Теги: економіка земля Мінагрополітики
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    Запуск ринку землі: якою буде ціна паю з 1 липня