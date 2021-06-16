Тимошенко, Порошенка, Арахамію і не тільки. Кого з нардепів позбавили виплат за прогули

Виплати не нараховували через прогули засідань парламенту або профільних комітетів

Верховна Рада у травні не нарахувала виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень 76 депутатам. Причиною стали прогули засідань парламенту або профільних комітетів. Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит «Українських Новин».

Так, серед прогульників – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Давид Арахамія, Микола Тищенко, Кіра Рудик та Ілля Кива. Зазначається, що у травні ряд депутатів отримали по 45 400 гривень за виконання депутатських повноважень в квітні.

При цьому нарахування виплат було припинено 76 нардепам. Зокрема: голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії, голові партії «Слуга народу», першому заступнику голови фракції у Раді Олександру Корнієнко, співголовам фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадиму Рабиновичу і Юрію Бойку, голові партії «Голос» Кірі Рудик, голові фракції «ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко, співголові депутатської групи «За майбутнє» Віктору Бондарю, голові партії «За майбутнє» Ігорю Палиці і лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку.

Також виплати не отримали депутати від «Слуги народу» Микола Тищенко, Ольга Василевська-Смаглюк, голова фінансового комітету Данило Гетманцев, позафракційний депутат Олександр Дубінський, депутати від «Опозиційної платформи» Віктор Медведчук і Ілля Ківа і депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов.

Відзначимо, згідно із законом, нардеп не отримує депутатські виплати якщо він пропустив без поважних причин більше ніж 30% голосувань в Раді або понад 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

До слова, 16 червня фракція «Голос» офіційно розкололася: половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Згодом нардеп Соломія Бобровська розповіла про створення нового об’єднання «Справедливість» у фракції «Голос».

Натомість «Голос» жорстко прокоментував зміни у фракції.