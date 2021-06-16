Покупців землі перевірятимуть нотаріуси. У Кабміні затвердили порядок процедури

За підсумками перевірки нотаріус зобов’язаний скласти протокол з усією отриманою інформацією

Кабінет міністрів затвердив порядок перевірки нотаріусом громадян України, які бажають купити сільськогосподарську землю після відкриття ринку землі 1 липня. Постанову прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду

«Через два тижні закінчується дія мораторію (на продаж земель, – ред.), й Україна стане ще на крок ближче до країн, де громадяни можуть вільно розпоряджатися своїм майном… сьогодні уряд затвердить чіткий порядок перевірки покупця землі з боку нотаріуса. Зокрема, перевірки наявної в покупця землі, щоби не було перевищення встановлених лімітів», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перевірка буде проходити в декількох реєстрах, щоби забезпечити прозорість і справедливість процесу.

Прем’єр нагадав, що на першому етапі ринку землі влада передбачила ряд обмежень – землю зможуть купувати тільки фізособи та не більше 100 гектар в одні руки. Він додав, що всі оплати будуть відбуватися в безготівковій формі.

«Упевнений, що повноцінний запуск ринку землі забезпечить сталий розвиток регіонів — громади стануть повноцінними власниками землі та зможуть вільно розпоряджатися нею, наприклад, здавати в оренду через прозорий аукціон, отримуючи гроші у свій бюджет», – сказав Шмигаль.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, у ході перевірки нотаріус повинен встановити особу покупця землі, мету покупки, загальну площу землі у власності, кінцевого бенефіціарного власника юрособи, наявність санкцій щодо покупця і його зв’язок із терористичною діяльністю.

За підсумками перевірки нотаріус зобов’язаний скласти протокол з усією отриманою інформацією.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.