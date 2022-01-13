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    Тимошенко емоційно відреагувала на запуск супутника, але дорікнула Зеленському

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    Вперше за ціле десятиліття український супутник рушив на орбіту Землі - Тимошенко емоційно відреагувала на запуск супутника, але дорікнула Зеленському
    Вперше за ціле десятиліття український супутник рушив на орбіту Землі
    скріншот з відео

    Лідерка «Батьківщини» зазначила, що українці вміють і козу водити, і геніїв плодити, і космос підкорювати

    Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко емоційно прокоментувала новину, що сьогодні Україна вивела в космос свій супутник «Січ-2-30».

    «Який старт! Боже, допомагай науці! Українці, вболіваймо за наше! Вперше за ціле десятиліття український супутник рушив на орбіту Землі», – написала Тимошенко у Facebook.

    Депутатка зазначила, що вдвічі приємно, що трапилося це саме сьогодні – одразу після дня народження видатного конструктора ракет Сергія Павловича Корольова та в Щедрий вечір.

    «Що не кажи, а Україна – унікальна країна. Ми навчилися гармонійно поєднувати традиції, досвід та новації. Вміємо і козу водити, і геніїв плодити, і космос підкорювати», – додала лідерка «Батьківщини».

    Не омину вона увагою і українську владу:

    «Пройдисвітів ще обирати перестанемо – точно заживемо. Бо, приміром, Ілон Маск про день народження Сергія Корольова згадав, а українська… влада – ні».

    Зазначимо, Володимир Зеленський назвав запуск супутника «надзвичайно важливою подію», та зізнався, що стежив за запуском, затамувавши подих.

    Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

    За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

    8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

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    Теги: Юлія Тимошенко технології космос Володимир Зеленський Україна Ілон Маск SpaceX влада
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    Тимошенко емоційно відреагувала на запуск супутника, але дорікнула Зеленському