Тимошенко емоційно відреагувала на запуск супутника, але дорікнула Зеленському

Вперше за ціле десятиліття український супутник рушив на орбіту Землі

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що українці вміють і козу водити, і геніїв плодити, і космос підкорювати

Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко емоційно прокоментувала новину, що сьогодні Україна вивела в космос свій супутник «Січ-2-30».

«Який старт! Боже, допомагай науці! Українці, вболіваймо за наше! Вперше за ціле десятиліття український супутник рушив на орбіту Землі», – написала Тимошенко у Facebook.

Депутатка зазначила, що вдвічі приємно, що трапилося це саме сьогодні – одразу після дня народження видатного конструктора ракет Сергія Павловича Корольова та в Щедрий вечір.

«Що не кажи, а Україна – унікальна країна. Ми навчилися гармонійно поєднувати традиції, досвід та новації. Вміємо і козу водити, і геніїв плодити, і космос підкорювати», – додала лідерка «Батьківщини».

Не омину вона увагою і українську владу:

«Пройдисвітів ще обирати перестанемо – точно заживемо. Бо, приміром, Ілон Маск про день народження Сергія Корольова згадав, а українська… влада – ні».

Зазначимо, Володимир Зеленський назвав запуск супутника «надзвичайно важливою подію», та зізнався, що стежив за запуском, затамувавши подих.

Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.