Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді

Запуск «Січ-2-30» заплановано на 10 січня 2022 року

Сьогодні з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

Супутник розроблений та виготовлений ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

Співробітники аеропорту сприяли якнайшвидшому оформленню особливого вантажу та забезпечили його швидке транспортування від вантажного терміналу під борт літака.

Літак вилетів з «Борисполя» до Будапешту і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення – Міжнародного аеропорту Маямі. Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.

Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.

Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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