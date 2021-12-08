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    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді

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    Супутник &laquo;Січ-2-30&raquo; виготовлений КБ &laquo;Південне&raquo; (місто Дніпро) для цивільних потреб України - Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    Супутник «Січ-2-30» виготовлений КБ «Південне» (місто Дніпро) для цивільних потреб України
    фото: facebook.com/airportboryspil

    Запуск «Січ-2-30» заплановано на 10 січня 2022 року

    Сьогодні з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

    Супутник розроблений та виготовлений ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

    Співробітники аеропорту сприяли якнайшвидшому оформленню особливого вантажу та забезпечили його швидке транспортування від вантажного терміналу під борт літака.

    Літак вилетів з «Борисполя» до Будапешту і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення – Міжнародного аеропорту Маямі. Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.

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    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді
    фото: facebook.com/airportboryspil

    Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.

    Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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    Теги: літак космос NASA SpaceX Falcon астероїд
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    Український супутник скоро прибуде на космодром імені Кеннеді