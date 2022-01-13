Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років

Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

Супутник у грудні 2021 року інтегрували із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і він був готовий до запуску.

Точний час запуску супутника – 17:25 за київським часом.

Старт пройшов за планом, наразі ракета прямує на орбіту, де має відділити український супутник.

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.