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    Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»

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    Старт пройшов&nbsp;ракети-носія Falcon 9 пройшов за планом - Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»
    Старт пройшов ракети-носія Falcon 9 пройшов за планом
    фото: SpaceX

    За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років

    Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

    Супутник у грудні 2021 року інтегрували із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і він був готовий до запуску.

    Точний час запуску супутника – 17:25 за київським часом.

    Старт пройшов за планом, наразі ракета прямує на орбіту, де має відділити український супутник.

    За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

    8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

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    Теги: технології космос Україна SpaceX Falcon
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    Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»