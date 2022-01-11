SpaceX показала вежу Mechazilla, яка запускатиме та ловитиме ракети (відео)

Інженери SpaceX вперше підняли та розвели убік «руки» вежі розміром із багатоповерховий будинок

Глава SpaceX Ілон Маск опублікував відео, на якому демонструє роботу 140-метрової вежі в Starbase. Вона використовуватиметься для пуску системи Starship та подальшого вловлювання надважкої ракети Super Heavy. Відео з’явилося у Твіттер Ілона Маска.

У перші дні 2022 року SpaceX провела серію випробувань величезної вежі Mechazilla, яка розташована на території космічної бази SpaceX поблизу поселення Бока-Чіка у Техасі.

Випробування вежі стартували ще 4 січня. Інженери SpaceX вперше підняли та розвели убік «руки» вежі розміром із багатоповерховий будинок. Згодом цю послідовність повторили знову. Також інженери випробували і заправну систему.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022

Наприкінці першого тижня січня стартував новий етап випробувань в Starbace в ході яких інженери компанії моделювали варіанти основного використання гігантської конструкції.

Крім того, на «руки» вежі встановили накладки, які повинні захистити проводку від вогню на старті системи Starship.

Основне призначення вежі полягає у підйомі та точному встановленні корабля Starship поверх прискорювача. Також Mechazilla планують використовувати для вловлювання ракети Super Heavy, яка є першим щаблем системи Starship.

Цікавий факт! SpaceX могла б використовувати гігантський баштовий кран для встановлення Starship на Super Heavy, але крани, як правило, дуже чутливі до погодних умов і у разі сильних поривів вітру їх застосування просто небезпечне. Погода в Південному Техасі, де розташована база SpaceX, часто не сприятливі для застосування такої техніки.

До речі, саме процес установки корабля на прискорювач SpaceX почала відпрацьовувати 9 січня. Перед початком випробувань між «руками» вежі було встановлено сталевий стрижень, який, імовірно, імітував частину ваги космічної системи.

У процесі тестування були проведені випробування системи на переміщення вантажу, а також розгойдування, що відображає дії, які б виконували, при встановленні корабля на ракету-носій.

Випробування завершилися без жодних видимих ускладнень. Передбачається, що надалі інженери SpaceX збільшать навантаження, щоб наблизити тести до реальних умов. Також не виключено, що вони спробують перевірити систему у дії, використовуючи для цього прототипи Super Heavy B4 та Starship S20.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.

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