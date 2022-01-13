Зеленський про сьогоднішню «надзвичайно важливу подію»: стежив, затамувавши подих

Сьогодні Україна вивела в космос свій супутник «Січ-2-30»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував «надзвичайно важливу подію» – сьогодні Україна вивела в космос свій супутник «Січ-2-30».

«Переконаний, трансляцію запуску дивилися тисячі українців. Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно», – написав Зеленський у Facebook.

Він нагадав, що супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-30» розробило та виготовило ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» разом з іншими українськими підприємствами. Це повністю вітчизняна розробка.

«Нинішній успішний запуск став першим за останні 10 років виведенням у космос українського супутника. Тож з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Вони довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу», – додав глава держави.

Зеленський також з упевненістю сказав, що сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу».

Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.