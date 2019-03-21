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    Політика

    Тимошенко сьогодні перебуває на Житомирщині

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    Політик зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю - Тимошенко сьогодні перебуває на Житомирщині
    Політик зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю

    Тимошенко заявила, що рухатися країні вперед заважає коло «кругової поруки» корупціонерів при владі

    Лідер партії «Батьківщина» пояснила жителям Коростеня, чому ніхто з фігурантів корупційного скандалу в «Укроборонпромі» не відповість перед законом. Про це йдеться на партійному сайті.

    Під час мітингу у Коростені на Житомирщині кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що  рухатися країні вперед заважає коло «кругової поруки» корупціонерів при владі.

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    Вона нагадала про скандал із викриттям брудних оборудок з обкрадання армії.

    Лідер «Батьківщини» зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю. Генпрокуратурою керує кум президента, а Верховний Суд перетворений на кишенькову структуру глави держави.

    А для того щоб ні в кого більше не виникало подібних спокус, потрібно змінити систему управління державою і підпорядкувати її громадянам. Саме в цьому, за словами Юлії Тимошенко, полягає суть Нової народної Конституції, яку потрібно ухвалити на всеукраїнському референдумі.

    «У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету – ні депутати, ні президент, ні судді. І у нового президента вистачить волі домогтися проведення такого референдуму», – наголосила лідер «Батьківщини».

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