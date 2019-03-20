Социс: Порошенко збільшує відрив від Тимошенко графіка



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Кандидати у президенти Юлія Тимошенко і Петро Порошенко

Загалом, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори)

Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» провів нове опитування виборців, згідно з якими до другого туру президентської гонки потрапляють Володимир Зеленський та Петро Порошенко. При чому, згідно з даними нового дослідження, розрив між нинішнім президентом і кандидатом від партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко збільшився.

Так, найбільшу підтримку населення серед тих, хто обов'язково візьме участь у голосуванні, отримав би Володимир Зеленський (20,36%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 14,41%. За Юлію Тимошенко готові відати свій голос 10,08% респондентів.

При цьому, згідно з дослідженням, найбільш ймовірними переможцями виборів більша частина респондентів вважає Петра Порошенка (25,5%) або Володимира Зеленського (25,1%). Показник віри в перемогу Юлії Тимошенко майже вдвічі менший – 12,5%. Решту кандидатів отримали дуже низькі відсотки за показником «ймовірний переможець виборів».

Зазначимо також, що близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).

Згідно з опитуванням, яке проводилося з 9 по 14 березня 2019 року, близько 77,4% українців стверджують, що обов’язково будуть голосувати на майбутніх виборах президента України 31 березня. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 12,1% опитаних. Близько 10,6% респондентів впевнені, що не будуть голосувати.

При цьому було опитано 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) з використанням планшетів за місцем проживання респондента.