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    Політика

    Тимошенко заявила, що ціни на газ підвищаться ще на 40%

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    Лідер &laquo;Батьківщини&raquo; зауважила, що цього року заплановане зростання ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня &ndash; ще на 25% - Тимошенко заявила, що ціни на газ підвищаться ще на 40%
    Лідер «Батьківщини» зауважила, що цього року заплановане зростання ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня – ще на 25%

    Тимошенко закликала депутатыв ухвалити постанову про скасування пыдвищення цыни на газ

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала народних депутатів не розглядати жоден законопроект, поки не буде ухвалена постанова про скасування підвищення ціни на газ, а також запровадження мораторію на подальше зростання його вартості. Про це вона сказала під час Погоджувальної ради, йдеться на партійному сайті.

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    «Нам, всім депутатам, треба подумати про людей. Нам треба об’єднатися і завтра в парламенті не голосувати ні за що, поки не буде проголосована спільна постанова, підписана всіма лідерами фракцій щодо скасування підвищення тарифів і введення мораторію на підвищення, як це зробили Польща та Румунія», – наголосила Тимошенко.

    Лідер «Батьківщини» зауважила, що цього року заплановане зростання ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня – ще на 25%. У цілому – на 40% за рік.

    Гроші, що витягує влада через тарифи з кишень українців, перераховуються на офшори, а мала частина їх йде на масштабний підкуп виборців, зауважила Юлія Тимошенко.

    Нагадаємо, Тимошенко назвала умову зниження ціни на газ. Вона зазначила, що політична воля нового президента України – це головна передумова зниження вдвічі ціни на газ для населення.

    Як повідомлялося, Тимошенко пообіцяла посадити трьох друзів Порошенка. 

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