Роботодавці підтримали Юлію Тимошенко: укладено меморандум про співпрацю



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На зустрічі із роботодавцями Тимошенко заявила про потребу у зменшенні обсягів трудової міграції

Роботодавці закликали Тимошенко захищати інтереси України на переговорах з МВФ

Кандидат на пост президента, глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко підписала меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Федерацією роботодавців та Об’єднанням організацій роботодавців України, які налічують 8,5 тис. підприємств, де працює понад 7 млн людей. Виступаючи 23 лютого у Києві лідер «Батьківщини» закликала промисловців і підприємців спільно розробити національний план повернення країни до життя, інформує прес-служба партії.

«Або національні, інтелектуальні, професійні еліти зараз зіб’ються у справжню зграю і разом збудують свою країну, або ми в цьому світі просто не виживемо, нас асимілюють зі всіх сторін. Часу в нас нема. Ми втратили 28 років», – констатувала Юлія Тимошенко.

«Україна втрачає конкуренцію в глобальному світі, насамперед, конкуренцію за людину. Тому треба максимально використовувати інтелектуальний і професійний потенціал, який ще не покинув країну. А це 200 тисяч людей, які мають найвищий рівень інтелекту, це вчені, айтішники, математики. Це і є наш шанс увійти в мейнстрім Четвертої промислової революції», – переконана вона.

Лідер «Батьківщини» висловила надію на те, що після підписання меморандуму разом із роботодавцями буде сформовано єдину непохитну команду порятунку країни: «У нас є 37 днів до виборів. У нас з вами є час об’єднатися, створити робочі групи та прийти до кінця передвиборної кампанії з усіма правильними кроками, які треба робити негайно. Повірте, ми зможемо, як повоєнна Німеччина, за 5 років поставити країну на ноги».

Зупинення масового відпливу робочої сили та зменшення обсягів трудової міграції, виведення української продукції на конкурентний рівень, 2 млн нових робочих місць в високопродуктивному секторі економіки, підвищення темпів зростання економіки на рівні не менше 7% – цього прагнуть досягти роботодавці України. І саме такі наміри чітко прописані в Новому курсі Тимошенко, йдеться у повідомленні.

«Альтернативи зміні якості існуючої системи не існує. Вибори – це єдиний шанс змінити все в межах Конституції. У нас немає запасу часу і запасу міцності з точки зору чергових експериментів. Право на помилку просто відсутнє», – наголосив президент УСПП, голова об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах.

Зі свого боку голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник закликав лідера «Батьківщини» не соромитися захищати на всіх рівнях інтереси України, зокрема на переговорах з МВФ.

«Ми дуже хочемо, щоб коли вас оберуть президентом, ви знайшли політичну волю відстоювати інтереси України. Нам, роботодавцям, це дуже потрібно!» – наголосив він.