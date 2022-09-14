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Тисячі звільнених. Працівники закритого медіахолдингу Ахметова оголосили про плани

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тисячі звільнених. Працівники закритого медіахолдингу Ахметова оголосили про плани
11 липня Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів
фото з відкритих джерел

Проєкт координує колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак

 

Колишні працівники телеканалів Ріната Ахметова запускають нові медіа-проєкти. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

На базі колишніх активів «Медіа Групи Україна» (МГУ), яка до липня 2022 року належала SCM Ріната Ахметова, створюються нові проєкти. Колишні працівники медіагрупи вже реєструють компанію та облаштовують студію на вулиці Корольова в Києві.

За даними видання, це може бути новий телеканал або продакшн-студія, а до проєкту можуть залучити близько двох сотень колишніх працівників України. Проєкт координує колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак.

Джерела НВ Бізнес, знайомі з Сугаком, підтвердили, що йдуть певні процеси із запуску нового проєкту, який він має очолити.

Крім того, ютуб-канал «Україна 24», який пов’язаний з МГУ, змінив назву на «Фабрика новин». На каналі залишився контент «України 24». В описі каналу «Фабрика новин» указано, що це «частина проєкту Платформа», створеного Ростиславом Буняком та його командою.

«Я запропонував «Медіа Групі Україна» рішення не заморожувати сторінку. Забрати свій бренд, не виробляти новий контент, але залишити архів. А далі я створю новий бренд, монетизуватиму архівне відео та віддаватиму частину доходу від нього як ренту», – повідомив Буняк.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим «законом про олігархів».

21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова.

Теги: Рінат Ахметов журналіст

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