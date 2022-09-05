Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці

Після зустрічі на Банковій Рінат Ахметов був переконаний, що війни не буде

За даними журналістів, після зустрічі з президентом Рінат Ахметов вирушив з друзями до лазні

Увечері 23 лютого, напередодні вторгнення російських військ в Україну, на Банковій відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. Як ідеться у матеріалі «Української правди», після цієї зустрічі, на якій президент говорив з бізнесменами про загрозу нападу Росії, значна частина її учасників були переконані, що вторгнення Росії не буде.

За інформацією видання, на зустріч в Офіс президента з’їхалися власники 50 найбільших компаній України.

«Спеціально на зустріч із президентом з-за кордону прилетіли Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. На відміну від інших запрошених, Ахметов і Пінчук не заходили через «білий» вхід Офісу президента. Їхні кортежі впустили у внутрішній двір Офісу», – йдеться у публікації.

На зустріч з бізнесменами прийшли президент Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший помічник президента Сергій Шефір, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, тодішній керівник СБУ Іван Баканов, міністри оборони Олексій Резніков і внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Держприкордонслужби Сергій Дайнеко.

Звертаючись до бізнесменів, Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб вони допомогли державі.

«Прошу вас підтримувати економіку та підтримувати свої колективи. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Ми використовуємо усі можливі канали», – додав Зеленський і, як розповідають учасники зустрічі, пильно подивився у той бік столу, де поруч сиділи Вадим Новинський та Рінат Ахметов.

Далі виступили представники силових відомств, які запевняли, що армія готова до будь-якого розвитку подій.

Після силовиків, як зазначає видання, мікрофон увімкнув Рінат Ахметов. На відміну від інших бізнесменів, які перебували в хорошому гуморі, він виглядав знервованим.

«Я такого Ріната ще не бачив. Він розчервонівся і кілька разів повторив: «Найважливіше – це зберегти наших людей», – ділиться спогадами з журналістами один з представників великого бізнесу.

Видання також зазначає, що Суркіси говорили сусідам за столом, що «о четвертій ранку все почнеться», очевидно, маючи на увазі наступ росіян. Однак у мікрофон цього не повторили.

Зустріч на Банкові завершилася о 19 годині, і ніхто з присутніх на ній не проявляв стурбованості. Навпаки, скидалося на те, що після зустрічі з президентом бізнесмени виходили заспокоєними.

«Нам тоді ніхто не сказав, що буде повномасштабна війна. Навіть натяку не було! Ви думаєте, ми б так вальяжно і радісно виходили з Офісу тоді? Я б не витрачав часу на розмови під ОПУ чи якісь другорядні справи, а сім'ю вивозив би», – пригадує вечір 23 лютого один із відомих топменеджерів у розмові з журналістами.

Видання зазначає, що більшість учасників зустрічі насправді не хотіли вірити у попередження голови розвідки Кирила Буданова щодо нападу Росії, віддаючи перевагу більш зручним заспокоєнням президента та інших силовиків. Це стосувалось навіть найбільш поінформованих людей країни.

«Наприклад, олігарх Рінат Ахметов після зустрічі в Офісі президента поїхав не в аеропорт, а в лазню, де до глибокої ночі випускав пару і переконував друзів, що ніякої війни вранці не буде», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 11 липня група SCM повідомила, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен називає тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал» та «Сігма». Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.