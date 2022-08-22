Вихід Ахметова з медіабізнесу: стало відомо, що буде з активами

«Медіа Групи Україна» припинила виробництво контенту з 11 липня

Інвестиційна група System Capital Management Ріната Ахметова до кінця серпня попрощається ключовими співробітниками «Медіа Групи Україна», бібліотеку контенту медіагрупи планується продати, або передати в оренду, однак бренди МГУ абсолютно не підлягають ані продажу, ані оренді. Про це заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

За словами представниці групи SCM, наразі медіагрупа вже віддала трудові книжки більш ніж половині команди, а до кінця серпня «розлучиться» з усіма ключовими співробітниками.

«За рішенням Ріната Ахметова, як і обіцяли, ми сплачуємо великі вихідні пакети кожному (сумарно по МГУ мова йде про мільйони доларів), щоб у людей була можливість після цього розлучення спокійно шукати і знаходити собі нову справу, нову роботу, можливо навіть нову професію.

Тепер вже колишні співробітники МГУ – дуже круті профі, не втомлююсь про це казати, бо це правда. І саме тому вони отримують круті пропозиції з ринку і мають можливість обирати. Обирати де саме їх таланти будуть затребувані і оцінені по заслугах. Де вони зможуть найкраще служити Україні та українцям. Журналісти, медійники, продакшн, диджитальники, технічні специ – сотні та сотні справжніх, висококласних професіоналів», – повідомила Ємченко.

За словами Ємченко, по суті, медіагрупи вже немає, «ліцензії здані, журналісти завершили свою роботу у нас, новий контент не виробляється з 11 липня». Вона також розповіла, що буде з активами «Медіа Групи Україна».

«Але це все ще велика компанія з величезною бібліотекою контенту (шоу, серіали, інформаційний та спортивний архіви). З величезною базою техніки/обладнання. Плюс ІТ-системи наших технологічних проєктів (типу oll.tv). Що буде із ними? Оскільки ми не можемо нікому це передавати безкоштовно (бо вже це може рахуватися як вплив на медіа), ми щось будемо продавати, щось здавати в оренду.

На умовах ринку, безумовно. За рівних умов перевагу будемо віддавати колишнім співробітникам, якщо хтось із низ вирішить почати щось своє. Нижче ринку не можемо (бо закон), а ось право «першої ночі» – за ними, безумовно. І з нашого боку це ще одна можливість обійняти і підтримати людей, яких безмірно поважаємо)», – повідомила речниця.

Ємченко додала, що бренди МГУ абсолютно не підлягають ані продажу, ані оренді.

«Просто тому, що появу наших брендів в ефірі, будь-якому, буде сприйнято і глядачами, і ринком, і спільнотою однозначно – що ми знову в ефірі. А ми – люди слова і, сподіваюсь, усі вже остаточно переконалися що рішення по виходу з медіабізнесу в Україні, яке прийняв І оголосив Рінат Ахметов, виконується його бізнесом повністю і без будь-яких коливань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня група SCM повідомила, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен називає тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал» та «Сігма».

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.