Ткаченко про санкції проти Медведчука: ворога називають по імені

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини

Міністр зазначив, що до останнього часу Медведчук займався «звичною для себе справою – створенням темників і дезінформацією населення»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука та заявив, що це початок нової ери, коли «ворога називають по імені», а також встановлення історичної справедливості.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що до останнього часу Медведчук займався «звичною для себе справою – створенням темників і дезінформацією населення». А також згадав, що санкції проти народного депутата раніше ввели США.

«Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими і позиціонує себе «голубом миру». «Голубом», який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом», – написав Ткаченко.

Як відомо, санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.