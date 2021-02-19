Санкції проти Марченко не вплинуть на роботу «1+1»

Телеканал буде працювати, незважаючи на санкції проти дружини Медведчука

Дружина кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє часткою акцій телеканалу «1+1». 19 лютого на неї наклали санкції, майно потрапило під арешт.

Однак, як виявилося, телеканал «1+1» продовжить працювати, незважаючи на санкції проти Оксани Марченко. Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«1+1» буде працювати. Там частина, накладається арешт, вони не мають права його продавати, вони не мають права ним користуватися, не мають права його закладати. Все майно, яке є, згідно пунктів накладених санкцій РНБО», – сказав він.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Раніше також повідомлялось, що з декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і Тет.

При цьому в документах про структуру власності каналів, оприлюднених на їхніх сайтах, вказано, що Bolvik Ventures Ltd контролюється Ігорем Суркісом, а Марченко в документах не згадується. Зазначено, що Bolvik Ventures Ltd опосередковано володіє 24,6% каналу «1+1», 24,5% каналу Тет і 24,5% каналу «2+2».

Водночас адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Медведчука, сказав, що Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу Тет.

Тоді у пресслужбі «1+1» заявиляли, що для них інформація про частку Оксани Марченко є новою.

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