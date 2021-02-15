Кінець імперії Медведчука? СБУ стискає кільце навколо кума Путіна

Серед причин для санкцій – не тільки інформаційна робота на РФ

Одіозному Віктору Медведчуку знадобилося п'ять років, щоб після Революції Гідності знову вирости з закулісного функціонера до політичного важковаговика. Здавалося, що статус-кво («нібито ворог, але краще його не чіпати») зберігатиметься і далі. Тим більше, з огляду на потужну підтримку ОПЗЖ з Росії. Але виявилося, що нова влада готова до більш радикальних (і що важливо – системних) кроків. І недавні події лише підтверджують, що Служба безпеки України взялася за Медведчука всерйоз.

Дійсно, СБУ досить швидко і дохідливо нагадала Віктору Медведчуку, в якій країні він живе. Здається, що в спецслужбі тільки і чекали команди, щоб почати діяти.

Першим і стратегічно правильним рішенням були санкції до Тараса Козака та його телеканалів – 112, ZIK і NewsOne. Причина очевидна - антиукраїнська пропаганда і робота на РФ. У РНБО кажуть, що надані СБУ докази настільки залізобетонні, що рішення про санкції не викликало жодних сумнівів.

Підривна діяльність в інформаційному полі – як вона є... Це побачить кожен, хто спроможний увімкнути телевізор і проаналізувати. Тому не дивно, що за останнім соцопитуванням «Рейтингу» 72% українців схвалюють санкції щодо юридичних і фізичних осіб, діяльність яких шкодить інтересам України.

І такий результат теж цілком зрозумілий. «Існує велика різниця між свободою слова і відвертою антиукраїнською риторикою, – сказав голова СБУ Іван Баканов. – Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність і суверенітет України». Як бачимо, більшість громадян з цим погоджуються.

Але важливо, що серед причин для санкцій – не тільки інформаційна робота на РФ. Джерела в правоохоронних органах зазначають: у спецслужбі встановили, що медведчуківські телеканали фінансує ТОВ «Торговий дім «Донське вугілля» з ОРЛО. Саме там, на окупованій Луганщині, відбувається повний цикл із незаконного видобутку вугілля, його реалізація в РФ зі сплатою податків до бюджету «ЛНР», які потім йдуть на «підтримку штанів» цієї псевдореспубліки. А це, як резонно зафіксувала СБУ, вже інше кримінальне провадження – «фінансування тероризму». Тобто ще один «привіт» Віктору Володимировичу...

На основі доказів, зібраних Службою безпеки, санкції застосовані і до двох авіакомпаній, якими Медведчук користувався, літаючи до Криму і в РФ. Коло звузилося ще більше. І тікати в Ростов Медведчуку, схоже, доведеться машинами?

Сипатися почали і бізнес-проєкти. Спочатку маленькі цеглинки: київські депутати публічно відмовляються віддавати в оренду землю в центрі Києва для компанії, пов'язаної з Оксаною Марченко. Дрібниця, а неприємно.

І чимдалі, то в хід ідуть більші карти. Буквально на днях у відомстві Баканова опублікували одну цікаву новину. Служба безпеки вручила підозру колишньому заступнику директора державного дослідного інституту. Саме завдяки його «експертним» висновкам частина магістрального нафтопроводу «Самара – Західний напрямок» перетекла з державної у приватну власність. Солідні масштаби, погодьтеся. Вгадаєте, хто кінцевий бенефіціар?

Новим власником майже стало ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», яке пов'язують з оточенням Медведчука. Але «майже» – не рахується, адже після кримінальної справи нафтопровід доведеться повернути Україні.

Тож початок року у декого явно не склався. І вже можна прогнозувати, що СБУ навряд чи планує знижувати темпи. Тим більше, що копати є куди. Наприклад, у бік легальності коштів, за які соратник Медведчука Тарас Козак придбав у 2018-19 роках телеканали 112, ZIK і NewsOne. Грошові активи з'явилися у нього раптово через Кіпр, а купівельні операції відбувалися в Білорусі.

Зараз під санкції потрапила тільки частина майна Козака в Україні. Але ЗМІ вже розкопали, що у його «незадекларованої» цивільної дружини є ще й бізнес в РФ, і luxury-апартаменти неподалік від Кремля, і земельні ділянки в Україні.

Розкриття одного за одним усіх цих ланцюжків не просто звужує простір навколо Медведчука і вичавлює його з українського порядку денного. Воно показує сумну для нього картину – у громадян немає фідбеку на оте відчайдушне «вставай, страна огромная» від Вадима Рабиновича з трибуни Верховної Ради. Так, десь там є картинка нібито «утисків демократів», яку використовує пропаганда РФ, але самі українці навпаки – підтримують санкції.

Багато експертів відзначили, що реальна аудиторія прямих ефірів, які зараз три телеканали ведуть спільно в Youtube, – від сили 2-3 тисячі осіб. А КМІС вже дослідив свіжі рейтинги партій, і зробив висновок – у ОПЗЖ вони впали.

Відтак карт-бланш на подальші розслідування мутних схем Медведчука і Ко у Служби безпеки є не тільки від президента Зеленського. Це запит від країни та її громадян, яких відтепер, при згаслих зомбоящиках, більше нікому накачувати ненавистю і відвертою пропагандою.

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