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    Політика

    Трибунал – буде: Зеленський готує звернення до учасників форуму в Гаазі

    Зеленський звернеться до учасників форуму в Гаазі - Трибунал – буде: Зеленський готує звернення до учасників форуму в Гаазі
    Зеленський звернеться до учасників форуму в Гаазі
    фото: Офіс президента

    Форум в Гаазі в Нідерландах відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

    Президент України Володимир Зеленський планує завтра звернутись до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності російських військ. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде», – сказав він у своєму відеозверненні.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який 11 липня відвідав Київ, заявив, що в Гаазі цього тижня відбудеться конференція для того, щоб розплата за воєнні злочини РФ стала ближчою. Він наголосив, що усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя.

    Нагадаємо, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Перед цим глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.

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    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Ірпінь Володимир Зеленський Україна президент правосуддя окупація трибунал #stoprussia
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    Трибунал – буде: Зеленський готує звернення до учасників форуму в Гаазі