Хто переконав Нідерланди підтримати кандидатський статус України: зізнання Рютте

Марк Рютте пояснив, як позиція голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн переконала його підтримати Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів сумнівався у рішенні через емоційну складову

Позицію Нідерландів щодо статусу кандидата у члени Євросоюзу для України змінила заява голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про це очільник нідерландського уряду Марк Рютте заявив журналістам перед початком засідання Європейської ради, на якій лідери країн Євросоюзу мають надати Україні статус кандидата.

Рютте пояснив, чого він боявся: «Я трохи хвилювався, що рішення Єврокомісії буде продиктоване емоціями».

Але, зазначив нідерландський прем’єр, фон дер Ляєн зробила жорстку і чесну оцінку того, що Україна має зробити для отримання повноцінного членства у Євросоюзі. Ця позиція голови Єврокомісії і переконала очільника нідерландського уряду в збалансованості рішення про кандидатський статус.

Нагадаємо, ще 24 травня Рютте заявляв, що не вірить у швидке отримання Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу.

А 17 червня він же запевнив, що Нідерланди підтримають кандидатський статус для України, оскільки Єврокомісія знайшла «розумний компроміс».

Додамо, що 23-24 червня у Брюсселі проходить саміт Євроради, на цьому саміті лідери країн Євросоюзу мають ухвалити рішення про надання статусу кандидата для України (і Молдови).