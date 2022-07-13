Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря (відео)
Президент записав звернення наприкінці 140-го дня повномасштабного вторгнення окупантів
Російські кораблі досі блокують судноплавство у Чорному морі. Однак українська влада робить усе можливе, щоб відновити імпорт продовольства. Про це гпрезидент України Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.
«Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу», – заявив Зеленський.
Він зазначив, що якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.
«Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН», – розповів президент.
Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.
Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.