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    Новини

    Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря (відео)

    Зеленський підбив підсумки 140-го дня війни - Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря (відео)
    Зеленський підбив підсумки 140-го дня війни

    фото: Офіс президента

    Президент записав звернення наприкінці 140-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

    Російські кораблі досі блокують судноплавство у Чорному морі. Однак українська влада робить усе можливе, щоб відновити імпорт продовольства. Про це гпрезидент України Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу», – заявив Зеленський.

    Він зазначив, що якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.

    «Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН», – розповів президент.

    Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна зерно Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря (відео)