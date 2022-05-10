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    Глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь

    Вопке Хукстра побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині - Глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь
    Вопке Хукстра побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині
    фото: Wopke Hoekstra

    Нідерландський міністр наголосив, що злочини росіян не можуть залишитися безкарними

    Віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, сьогодні побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

    Нідерландський міністр у своєму Twitter наголосив, що руйнування, які вони там побачили, не можуть залишитися безкарними – Нідерланди мають намір встановити істину і досягти справедливості.

    «З цією метою Нідерланди роблять свій внесок у низку зусиль щодо забезпечення підзвітності. Наприклад, фінансовим внеском у розслідування Міжнародного кримінального суду та Комісії ООН з розслідування, а також направленням групи судово-медичних експертів до України», – повідомив Хукстра.

    Бербок, зі свого боку, висловила своє приголомшення у зв'язку з повідомленнями про звірства, скоєні російськими солдатами, пише Tagesschau. Вона також закликала розслідувати інциденти та притягти винних до відповідальності.

    «Ми в боргу перед жертвами», – сказала міністр, назвавши те, що сталося в цих містах військовими злочинами та злочинами проти людяності.

    «І саме тому для мене дуже важливо бути тут сьогодні», – наголосила вона.

    У Бучі священик показав Бербок відео, з убитими людьми з його громади, наголосивши, що тут сталися незбагненні звірства, про які має знати весь світ.

    Про це повідомила кореспондентка німецького телебачення Катрін Ейгентдорф.

    8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

    Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.

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    Теги: МЗС росія окупанти міністр війна Нідерланди Київщина Ірпінь Буча розслідування Україна окупація Анналена Бербок #stoprussia
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    Глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь