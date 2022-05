Глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь

Віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, сьогодні побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

Нідерландський міністр у своєму Twitter наголосив, що руйнування, які вони там побачили, не можуть залишитися безкарними – Нідерланди мають намір встановити істину і досягти справедливості.

«З цією метою Нідерланди роблять свій внесок у низку зусиль щодо забезпечення підзвітності. Наприклад, фінансовим внеском у розслідування Міжнародного кримінального суду та Комісії ООН з розслідування, а також направленням групи судово-медичних експертів до України», – повідомив Хукстра.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k