Глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь

Вопке Хукстра побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині

Нідерландський міністр наголосив, що злочини росіян не можуть залишитися безкарними

Віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, сьогодні побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

Нідерландський міністр у своєму Twitter наголосив, що руйнування, які вони там побачили, не можуть залишитися безкарними – Нідерланди мають намір встановити істину і досягти справедливості.

«З цією метою Нідерланди роблять свій внесок у низку зусиль щодо забезпечення підзвітності. Наприклад, фінансовим внеском у розслідування Міжнародного кримінального суду та Комісії ООН з розслідування, а також направленням групи судово-медичних експертів до України», – повідомив Хукстра.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 10, 2022

Бербок, зі свого боку, висловила своє приголомшення у зв'язку з повідомленнями про звірства, скоєні російськими солдатами, пише Tagesschau. Вона також закликала розслідувати інциденти та притягти винних до відповідальності.

«Ми в боргу перед жертвами», – сказала міністр, назвавши те, що сталося в цих містах військовими злочинами та злочинами проти людяності.

«І саме тому для мене дуже важливо бути тут сьогодні», – наголосила вона.

#Butscha ist zum Symbol geworden. Für unvorstellbare Verbrechen, für Folter, Vergewaltigung, Mord. Die Unvorstellbarkeit lässt diesen Ort weit weg erscheinen. Und dann steht man hier und begreift: Butscha ist eine ganz normale, friedliche Vorstadt. Es hätte jeden treffen können. pic.twitter.com/HFZzh5xEdk — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 10, 2022

У Бучі священик показав Бербок відео, з убитими людьми з його громади, наголосивши, що тут сталися незбагненні звірства, про які має знати весь світ.

Vater Andrej zeigt Außenministerin Baerbock ein Video von ermordeten Menschen aus seiner Gemeinde in #Butcha. Unfassbare Gräueltaten, von denen die Welt erfahren muss, sagt der Geistliche. #ukraine pic.twitter.com/tdawxbBC34 — Katrin Eigendorf (@KEigendorf) May 10, 2022

Про це повідомила кореспондентка німецького телебачення Катрін Ейгентдорф.

8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас.

Також 8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.

Читайте також: