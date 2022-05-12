Прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців

За словами Рютте, Нідерланди повністю відмовляться від російської нафти

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив відеозв'язком перед Верховної Радою України.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, політик висловив повну підтримку України й заявив, що впевнений у нашій перемозі у війні з Росією. Він пообіцяв, що його країна й надалі надаватиме допомогу.

Онлайн-звернення транслювалося в залі парламенту. Нардеп Ярослав Жележняк оприлюднив фрагмент виступу Марка Рютте перед народними обранцями.





Як відомо, Нідерланди активно підтримують Україну. За словами Рютте, Нідерланди повністю відмовляться від російської нафти.

Також президент Зеленський пропонує Німеччині та Нідерландам долучитися до відбудови України.

Днями глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.

Раніше Україна і Нідерланди обговорили можливі шляхи притягнення до відповідальності російських злочинців.

Нагадаємо, що Рютте заявляв про можливість надання Україні важкого озброєння ще у квітні. Мовиться про бронемашини.

Як раніше повідомлялося, росіяни потрощили автівки на українських номерах у Нідерландах.