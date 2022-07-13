Президент призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ

Зеленський замість Левченка призначив Олександра Дубровіна

Президент України Володимир Зеленський звільнив чинного начальника департаменту військової контррозвідки СБУ і відразу призначив нового. Відповідні укази глави держави опубліковані на сайті Офісу президента.

З посади начальника департаменту військової контррозвідки СБУ був звільнений Сергій Левченко. При цьому Зеленський замість нього призначив Олександра Дубровіна.

Варто зауважити, що Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ ще 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВ замість Сергія Осачука.