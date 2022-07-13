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    Політика

    Президент призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ

    Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ - Президент призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ
    Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ
    фото: Офіс президента

    Зеленський замість Левченка призначив Олександра Дубровіна

    Президент України Володимир Зеленський звільнив чинного начальника департаменту військової контррозвідки СБУ і відразу призначив нового. Відповідні укази глави держави опубліковані на сайті Офісу президента.

    З посади начальника департаменту військової контррозвідки СБУ був звільнений Сергій Левченко. При цьому Зеленський замість нього призначив Олександра Дубровіна.

    Варто зауважити, що Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ ще 13 листопада 2020 року.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВ замість Сергія Осачука.

    Теги: СБУ відставка Володимир Зеленський Україна президент указ
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    Президент призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ