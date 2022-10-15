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Триває російська «могилізація»: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Триває російська «могилізація»: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Зеленський звернувся до українців на 234 день війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що втрати ворога наближаються до 65 тисяч. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Уже 234 дні триває боротьба України з російськими окупантами. За словами Зеленського, уже близько 65 тисяч громадян ворожої держави віддали свої життя за ілюзорні амбіції Кремля.

Президент України наголосив, що з огляду на те, як триває російська «могилізація», Путін ніколи не задумається про те, що накоїв. На думку Зеленського, навіть сто тисяч загиблих окупантів не спонукають Кремль задуматись про масштаби війни.

«Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу, тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру», – зазначив Зеленський.

Як він зазначив, інструментами боротьби, якими можуть користуватися міжнародні партнери є накладання санкцій на Росію та допомога Україні.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 жовтня українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, які у Росії маркують «Герань-2».

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. За його словами, рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться. 

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих Shahed-136, 2400 штук. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Збройні сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

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Теги: росія путін президент міністр втрати ворог відео

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