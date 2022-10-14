Скільки іранських дронів лишилося в рашистів: відповідь Міноборони 

Окупанти маркують безпілотники як «Герань»

У збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Ворожі безпілотники іранського виробництва Shahed-136 окупанти маркують як «Герань», і українська протиповітряна оборона їх масово збиває.

За словами Резнікова, рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

До слова, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

«Про «Шахідів». На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість «Шахідів», які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші задіяні в цьому процесі підрозділи, сягає вже 85-90% – залежно від дня. Вони їх запускають багато», – розповів Данілов.

У РНБО зазначили, що те, що захисники України покращують навички і збивають дедалі більше дронів-камікадзе, не причина ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Крім того, у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни. Такі дані оприлюднив міністр оборони України.