Данілов повідомив, яку частину випущених дронів збивають ЗСУ

Кількість «Шахідів», які збивають наші військові, сягає вже 85-90%

У РНБО зазначили, що те, що захисники України збивають дедалі більше дронів-камікадзе, не причина ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі «Радіо НВ».

«Про «Шахідів». На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість «Шахідів», які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші задіяні в цьому процесі підрозділи, сягає вже 85-90% – залежно від дня. Вони їх запускають багато», – розповів Данілов.

У РНБО зазначили, що те, що захисники України покращують навички і збивають дедалі більше дронів-камікадзе, не причина ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Це не означає, що наше населення не має реагувати на повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов'язково потрібно ховатися в бомбосховищі. Обов'язково потрібно приймати ті чи інші рішення щодо пересування людей в місця, де є абсолютно безпечна для них ситуація. Це питання для всіх має бути як «Отче наш», – додав Данілов.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.