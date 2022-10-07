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Що робити, якщо ворог атакує дронами: інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що робити, якщо ворог атакує дронами: інструкція
Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу
фото ілюстративне

Якщо чуєте звук двигуна поруч – негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпека

Російські загарбники все частіше почали атакували території України іранськими дронами-камікадзе. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух опублікував план дій у випадку атаки ворожими безпілотниками.

Що робити, якщо ворог атакує БПЛА?

  1. Чуєте звук двигуна поруч – негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпека.
  2. Обирайте місця подалі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ.
  3. Коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила «двох стін», які мають відділяти вас від небезпеки.
  4. Найкраще під час можливої атаки – перебувати в спеціально облаштованому сховищі. Якщо такого поблизу нема, ховайтесь у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.
  5. Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки.
  6. Лягайте на землю та закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розверніться ногами в бік стрілянини, прикривши голову руками, та відкрийте рот.
  7. Якщо знайшли приміщення, обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку попадання снаряда. Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.
  8. Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу. Вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.
  9. Ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. Намагайтеся не ховатися за автомобілями або кіосками: вони часто стають мішенями.
Що робити, якщо ворог атакує дронами: інструкція фото 1

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

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Теги: росія війна окупанти безпілотник Україна

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